Петербургские пенсионеры старше 65 лет, соблюдающие самоизоляцию, могут рассчитывать на выплаты

Пенсионеры старше 65 лет находятся в группе повышенного риска, поэтому власти применяют различные методы, чтобы заставить пожилых людей оставаться дома. Фото: pixabay.com

Пенсионеры старше 65 лет находятся в группе повышенного риска, поэтому власти применяют различные методы, чтобы заставить пожилых людей оставаться дома. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы в возрасте старше 65 лет, непрерывно соблюдавшие режим самоизоляции, получат единовременные выплаты из резервного фонда города.

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает во вторник, 28 апреля, пресс-служба городской администрации. В документе говорится, что выплаты положены всем неработающим петербуржцам старше 65 лет, строго соблюдающим самоизоляцию.

Главным условием является постоянное нахождение в квартире, частном доме или на даче в течение срока, указанного в постановлении правительства Российской Федерации. Деньги пенсионерам передадут после снятия режима самоизоляции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшие от коронавируса медики Санкт-Петербурга также получат выплаты из городского бюджета.