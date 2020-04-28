Беглов утвердил порядок выплат медикам, пострадавшим от COVID-19

Беглов утвердил порядок выплат медикам, пострадавшим от COVID-19
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге утверждены условия и порядок предоставления единовременных выплат медикам, пострадавшим от коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Если медик заразился коронавирусом, ему полагается 300 тыс. рублей. В случае получения инвалидности вследствие болезни — 500 тыс. рублей.

Родственникам медика, умершего от коронавируса, предоставят 1 млн рублей. Сумма будет поделена на всех. Деньги могут получить супруг/супруга умершего, его дети, родители и иждивенцы. Родственник может отказаться от выплаты, либо передать её другому члену семьи. Для этого необходимо подать заявление об отказе.

Обратиться за предоставлением выплаты необходимо в районные администрации по месту жительства. Те, кто живут за пределами города, могут связаться с комитетом по социальной политике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подтверждать заражение медика коронавирусом на работе будет комиссия медицинского учреждения.

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