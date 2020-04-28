Эксперт: сложно доказать, что медик заразился коронавирусом на работе

Большую роль при установке связи между смертью медика от коронавируса и его работой будет играть человеческий фактор. С этим согласился исполнительный директор РОО «Врачи Санкт-Петербурга», доктор медицинских наук Владимир Жолобов.

«Достаточно сложно доказать, что человек не заразился на улице или в быту, а заразился при исполнении профессионального долга», — отметил он в разговоре с gazeta.spb.ru.

Накануне комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал разъяснение по поводу смерти медиков от коронавируса. Ведомство подчеркнуло, что вывод о связи заражения и профессиональным долгом принимает комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист. На его основании семьям умерших предоставляются выплаты.

Как подчеркнул Жолобов, данная процедура необходима по законодательству. Другой вопрос в том, как её исполняют.

«По букве существуют профзаболевания и профзаражения. Они всегда существовали. Если человек заразился при исполнении профессионального долга, и не важно медик он или нет — это одна история, на улице — другая история», — отметил Жолобов.

В Петербурге, согласно постановлению губернатора, медики, заразившиеся коронавирусам, получают 300 тыс. рублей. При получении инвалидности вследствие заражения — 500 тыс. Если медик умирает от коронавируса, его семье выплачивают 1 млн.

Аналогичные меры поддержки принимают в Ленобласти. В регионе 28 апреля подтвердили первую смерть от коронавируса. Жертвой болезни стала медсестра из Гатчинской больницы. Сразу после этого губернатор Александр Дрозденко объявил об учреждении дополнительных гарантий медикам. В случае смерти работника от коронавируса его семья получит 1 млн. Если медик потерял здоровья из-за COVID-19, ему положены 500 тыс. Соответствующий документ будет подготовлен сегодня или завтра, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. После чего он будет опубликован.