Власти Ленобласти подтвердили первую смерть от коронавируса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил первую смерть от коронавируса в регионе. Скриншот видео: vk.com/drozdenko_a

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил первую смерть от коронавируса в регионе. Скриншот видео: vk.com/drozdenko_a

В Ленинградской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса нового типа. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко утром во вторник, 28 апреля.

Первой жертвой коронавируса в Ленобласти стала одна из сотрудниц Гатчинской клинической межрайонной больницы.

«Так трагически сложилось, что это работник здравоохранения — медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова. Я выражаю соболезнования родным и близким. Мы окажем вам помощь, поддержку. Скорбим. Помним», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор принял решение о дополнительных гарантиях медицинским работникам. В случае смерти сотрудника, работающего с коронавирусными больными, его семья получит 1 млн рублей. При потере здоровья из-за коронавируса полагается выплата в 500 тыс.

В Ленинградской области за последние сутки подтвердили 38 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных по предварительным данным достигло 781.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировано более 93 тыс. случаев коронавируса.