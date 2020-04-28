В России больше 93 тысяч человек заболели коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 6 тыс. 411 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших к 28 апреля достигло 93 тыс. 558.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего зараженных в Москве — 3 тыс. 75. В Московской области заболели еще 523 человек, в Петербурге — 198, в Дагестане — 153, в Северной Осетии — 148. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В штабе отмечают, что у 40,7% новых зараженных не было клинических проявлений болезни. Все они контактировали с заболевшими.

За сутки в России скончались 72 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных исходов с начала пандемии — 867. Выздоровели 8 тыс. 456 человек.