В России провели 3,13 млн тестов на коронавирус

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России провели более 3,13 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

За последние сутки собрано 119,8 тыс. тестов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса утром во вторник, 28 апреля.

Под медицинским наблюдением в России остаются 192 тыс. 729 человек. По данным на 27 апреля, коронавирус подтвержден у 87 тыс. 147 человек, выздоровели 7 тыс. 346 пациентов, скончались 794.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире зарегистрировано более 3 млн случаев заражения. Больше всего заболевших в США, Испании, Италии и Франции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии число случаев коронавируса превысило 156 тыс. Жертвами инфекции стали более 5,9 тыс. человек.