В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 156 тысяч человек

В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 156 тысяч, жертвами стали более 5,9 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.

Число летальных исходов в стране от коронавируса достигло 5913. При этом вылечились более 117 тысяч человек.

За сутки в Германии число случаев заболевания выросло на 1144.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.