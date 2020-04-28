Британские ученые назвали положительное последствие пандемии коронавируса

Положительные последствия могут быть даже у проблемы планетарного масштаба, которой и стала пандемия коронавируса. Фото: pixabay.com

Положительные последствия могут быть даже у проблемы планетарного масштаба, которой и стала пандемия коронавируса. Фото: pixabay.com

Специалисты британского Университета Центрального Ланкашира выяснили, что пандемия коронавирусной инфекции привила человечеству привычку мыть руки.

В будущем эта, казалось бы, незначительная деталь, как и продолжительные изоляционные меры, может оказать масштабное влияние на здоровье человечества. Согласно исследованиям ученых, до пандемии лишь 32% британских мужчин и 64% женщин регулярно мыли руки после посещения общественного туалета. Однако сейчас этот показатель в обоих случаях увеличился до 83 процентов. Подобные тенденции говорят о возможном снижении заболеваемости гриппом в сезон ежегодной эпидемии.

К такому же эффекту может привести привычка социального дистанцирования. В частности, это касается детей, который больше взрослых контактируют друг с другом и имеют более слабый иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно данным ученых из Петербурга, коронавирус негативно влияет не только на легкие, но и другие внутренние органы.