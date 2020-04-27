Петербургский ученый предупредил, что коронавирус поражает не только легкие

"Этот вирус оказался не такой простой. Это не просто очередное ОРВИ, это что-то более многообразное и многостаночное", - отмечает специалист. Фото: pixabay.com

"Этот вирус оказался не такой простой. Это не просто очередное ОРВИ, это что-то более многообразное и многостаночное", - отмечает специалист. Фото: pixabay.com

Сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал, что COVID-19 может оказывать разрушительное воздействие не только на легкие, но и другие внутренние органы.

В понедельник, 27 апреля, в эфире телеканала «Россия 24» эксперт заявил, что коронавирус представляет собой новую, неизвестную науке инфекцию. Вирус активно поражает не только легкие, но и кишечник, почки и печень. Порой в клинической практике встречаются случаи миокардита, вызванные COVID-19.

Кроме того, следствием коронавируса может являться потеря обоняния или искажение запахов — аносмия. Нюхая определенный предмет, например, колбасу, вы будете ощущать запах лимона, объясняет Семенов. Также вирус воздействует на нервную систему, у некоторых пациентов наблюдается спутанность сознания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский специалист посоветовал, как не впасть в уныние на самоизоляции.