Петербургский ученый предупредил, что коронавирус поражает не только легкие

Петербургский ученый предупредил, что коронавирус поражает не только легкие
"Этот вирус оказался не такой простой. Это не просто очередное ОРВИ, это что-то более многообразное и многостаночное", - отмечает специалист. Фото: pixabay.com

Сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал, что COVID-19 может оказывать разрушительное воздействие не только на легкие, но и другие внутренние органы.

В понедельник, 27 апреля, в эфире телеканала «Россия 24» эксперт заявил, что коронавирус представляет собой новую, неизвестную науке инфекцию. Вирус активно поражает не только легкие, но и кишечник, почки и печень. Порой в клинической практике встречаются случаи миокардита, вызванные COVID-19.

Кроме того, следствием коронавируса может являться потеря обоняния или искажение запахов — аносмия. Нюхая определенный предмет, например, колбасу, вы будете ощущать запах лимона, объясняет Семенов. Также вирус воздействует на нервную систему, у некоторых пациентов наблюдается спутанность сознания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский специалист посоветовал, как не впасть в уныние на самоизоляции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье коронавирус санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы, вдоволь нагулявшись, возвращаются по домам
В Петербурге росгвардейцам сообщили о гранате
«Зенит» профинансирует закупку средств защиты для врачей Петербурга
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 пунктах Ленобласти
Чеченская республика передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов
Эксперты назвали инвестклимат в Петербурге одним из самых благоприятных в России
Доктор Мясников спрогнозировал новую, более смертоносную эпидемию мирового ...
Петербургский ученый предупредил, что коронавирус поражает не только легкие