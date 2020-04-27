Петербургский ученый рассказал, как сохранить хорошее настроение во время самоизоляции

Ограничительные меры в России действуют уже почти месяц. Закрыта работа многих заведений, граждане не могут гулять в парках и видеться с друзьями. От этого очень ухудшается настроение. Как это поменять рассказал директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, профессор Рауль Гайнетдинов.
Находящимся в самоизоляции стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием триптофана. Именно этот элемент может способствовать улучшению настроения. Он содержится в сыре, орехам, молоке и бананах.
Также, очень важно находиться под солнечным светом. Конечно, в нынешних условиях это затруднительно, но можно выходить на балкон и открывать окна.
Помимо этого, стоит заняться спортом. Физические нагрузки полезны для организма. Во время их выполнения кровь насыщается кислородом, восстанавливаются клетки нервной системы.
Справиться с хандрой помогут и приятные запахи. Например, запахи эфирных масел хвои и сосны.
Примечательно, что некоторые люди прибегают к нестандартной практике — «дофаминовому голоданию». В его рамках человек намеренно избегает любых радостных вещей, чтобы через какое-то время получить от них большее удовольствие. Так что, после самоизоляции количество счастливых людей увеличиться в разы, а сами граждане станут гораздо больше ценить обычные вещи, которые на самом деле приносят массу положительных моментов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве предложили продлить ограничительные меры на майские праздники.