В Минздраве предложили продлить ограничительные меры на майские праздники

"Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. <...> Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", — добавил Брико. Фото: pixabay.com

"Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. <...> Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения", — добавил Брико. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения РФ выступили за продление ограничительных мер, предупреждающих распространение коронавируса, до конца майских праздников.

Эпидемиолог Минздрава Николай Брико отметил, что даже в странах, где уже наблюдается отчетливая тенденция к снижению масштабов заболеваемостью коронавирусной инфекцией, самоизоляционные меры сохраняются. Брико подчеркнул, что возможны послабления, но не полная отмена ограничений.

При этом медик напомнил, что Россия еще даже не достигла пика эпидемии, говорить о выходе на плато и вовсе слишком рано. В связи с этим разумно подлить режим самоизоляции, как минимум, до окончания майских праздников, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам столичных медиков, подавляющее большинство погибших от коронавируса затягивали с обращением к врачам.