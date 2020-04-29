Директор волейбольного «Зенита»: после коронавируса мы очнемся в другом мире

Россию ждет экономический кризис и совершенно другой мир после пандемии коронавируса. В этом уверен директор петербургского волейбольного «Зенита» Владимир Самсонов.

Самсонов уверен, что из-за кризиса в первую очередь пострадают профессиональный спорт, образование и культура. Вопрос, в частности, вызывает следующий сезон, пишет NevaSport.

«Даже с подписанными уже контрактами, возможно, придется что-то делать. Понятно, что будет кризис экономический, и все мы после пандемии очнемся уже в другом мире», — сказал он.

Самсонов добавил, что решение распределить места в чемпионате по «регулярке» было понятным и правильным.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Количество зараженных в мире превышает 3,1 млн человек. В России число случаев коронавируса достигло 99 тыс. 399. В Петербурге насчитывается 3 тыс. 726 больных.