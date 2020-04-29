В России зафиксировано 5,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 5,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории Российской Федерации выявили 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Новые пациенты с коронавирусом, по данным оперативного штаба на 29 апреля, выявлены в 82 регионах России из 85. Почти половина проверенных людей (44,9%) при этом переносят болезнь бессимптомно и заразились, контактируя с инфицированными. Также за сутки выписано 1830 человек.

Таким образом, число заболевших в стране увеличилось 99 399 человек, не осталось ни одного региона без присутствия коронавирусной инфекции. За время пандемии в России погибло 972 человека, успешно вылечилось 10 286 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще двоих людей. Общее количество погибших от COVID-19 горожан увеличилось до 29 человек.

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