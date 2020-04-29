Петербуржцам восстановят неиспользованные проездные

Петербуржцам восстановят неиспользованные проездные
Петербуржцы смогут восстановить проездные. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге восстановят не льготные проездные билеты. Поездки не сгорят в том случае, если владелец проездного ни разу не пользовался им с 28 марта по 30 апреля.

Решение приняла Межведомственная транспортная рабочая группа при городском координационном совете по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге.

«По этой теме поступает много вопросов от петербуржцев», — отметил руководитель рабочей группы, вице-губернатор Максим Соколов.

Прежде восстановить проездные билеты предполагалось только для льготных категорий граждан. Теперь эта мера распространяться на всех без исключения. По данным комитета по транспорту, воспользоваться данной возможностью смогут около 30 тыс. петербуржцев.

Порядок восстановления поездок определит комитет по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на время режима самоизоляции ввели бесплатный проезд для врачей, ветеринаров и волонтеров.

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