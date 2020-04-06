Ленобласть предоставит бесплатный проезд для врачей, ветеринаров и волонтеров

Ленобласть предоставит бесплатный проезд для врачей, ветеринаров и волонтеров
Глава региона также поручил областному управлению по транспорту проконтролировать ситуацию с ростом тарифов на перевозки, где заказчиками выступают администрации муниципальных районов и поселений. Фото: Baltphoto

Правительство Ленинградской области устанавливает новую льготу для тех, кто во время самоизоляции оказался «на передовой» и продолжает трудиться.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко объяснил, что врачам, ветеринарам, волонтерам и сотрудникам Роспотребнадзора, по-прежнему выходящим на работу, будет предоставлен бесплатный проезд на время режима самоизоляции.

Слова главы Ленобласти в понедельник, 6 апреля, приводит пресс-служба региональной администрации. Дрозденко подчеркнул, что расходы транспортным компаниям будут компенсированы из областного бюджета. Каждому, «кто вынужден находиться на посту круглые сутки» сделают именной проездной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детей Ленинградской области, чьи родители потеряли работу в результате коронавирусной эпидемии, обеспечат «сухим пайком», получить который можно в детских садах и школах.

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