В Ленобласти родители, потерявшие работу, получат «сухой паек»

Еду можно будет получить в садах и школах.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко решил поддержать семьи, которые потеряли доход. Согласно его решению, в детских садах и школах региона начнут раздавать «сухие пайки». Их получат все малообеспеченные семьи, лишившиеся заработка из-за коронавируса. Придя на пункт раздачи еды, нужно лишь предоставить документ, подтверждающий этот факт. Для получения пайка для ребенка никаких бумаг не потребуется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти озвучили второй пакет мер по поддержке бизнеса. Предприниматели, которые понесли финансовые потери в связи с ограничительными мерами, смогут претендовать на получение субсидий от властей региона даже при наличии задолженности по налогам и сборам.