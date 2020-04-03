«Просим не злоупотреблять»: в Ленобласти озвучили второй пакет мер по поддержке бизнеса

&#171;Просим не злоупотреблять&#187;: в Ленобласти озвучили второй пакет мер по поддержке бизнеса
После того, как закончится особый период, необходимо будет погашать задолженности. Фото: pixabay

В Ленобласти предприниматели, которые понесли финансовые потери в связи с ограничительными мерами, смогут претендовать на получение субсидий от властей региона даже при наличии задолженности по налогам и сборам. Такое заявление сделал вице-губернатор Ленобласти Дмитрий Ялов.

По его словам, второй пакет мер должен помочь региональным предпринимателям пережить кризис, вызванный новой инфекцией.

Как сообщает ТАСС, зампредседателя областного правительства также подчеркнул, что после того, как закончится особый период, необходимо будет погашать задолженности.

«Просим не злоупотреблять», — заявил Ялов, добавив, что предпринимателям идут навстречу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил разработать допуск беспилотных автомобилей. Соответствующее поручение должно быть выполнено до конца мая.

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