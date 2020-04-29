В Петербурге возобновляются плановые медосмотры

В Петербурге с 28 апреля снимаются ограничения на проведение плановых профилактических медицинских осмотров населения.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова в понедельник, 27 апреля. Документ опубликован на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Поликлиники возобновили прием петербуржцев с 28 апреля.

В частности, постановление разрешает проводить предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лечение от коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей. В 10 тысяч рублей входят визиты врачей и средства индивидуальной защиты (СИЗ) для них, а также взятие мазка и необходимые лекарства.