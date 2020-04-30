В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

У задержанных изъяли противогазы. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

У задержанных изъяли противогазы. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали 33-летнюю женщину и 31-летнего мужчину. Полиция полагает, что они состоят в группе, которая специализируется на производстве и сбыте психотропа.

По версии полиции, женщина была организатором и химиком, а роль сбытчика выполнял мужчина. Оба задержанных прежде были судимы за производство, сбыт и пересылку наркотиков или психотропов.

«В ходе личного обыска у задержанной гражданки было обнаружено и изъято 1,86 грамма психотропного вещества», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У мужчин обнаружено 0,32 гр психотропа. Полиция также изъяла около 100 гр вещества, две стеклянные банки с белым веществом, прекурсоры, химическую посуду, электронные весы, респираторы и противогазы.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали трех подозреваемых в сбыте наркотиков через даркнет.