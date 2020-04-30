Больше 12 тысяч человек за сутки сдали тесты на коронавирус в Петербурге

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 12 тыс. 213 человек. Об этом сообщает городская администрация утром в четверг, 30 апреля.

На карантине находятся 2 тыс. 804 человека. Из них 48 размещены в обсерваторе, 345 отправлены на самоизоляцию, 2 тыс. 4111 — контактные.

Служба 112 получила 785 обращений, связанных с COVID-19. Единая региональная информационно-справочная служба 122 — 1 тыс. 722 вызова. О своем возвращении из другой страны сообщили 35 человек. Скорая получила 81 обращение, связанное с коронавирусом, полиция — 89.

Заявки на помощь волонтеров оставили 443 раза. Обращения принимаются по горячей линии 8-800-200-34-11. С 27 марта волонтеры оказали помощь почти 12 тыс. раз. Все они проходят аккредитацию и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Выдача продуктовых наборов в школах и детских садах продолжается. На сегодняшний день выдано более миллиона наборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России к 30 апреля провели более 3,49 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.