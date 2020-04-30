В России провели 3,49 млн тестов на коронавирус

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

По данным Роспотребнадзора в России к 30 апреля провели более 3,49 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

За последние сутки тесты на коронавирус сдали 194,5 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Под наблюдением врачей из-за коронавируса в России остаются 208 тыс. 236 человек.

По информации на 29 апреля в стране подтверждено 99 тыс. 399 случаев заражения. Выздоровели 10 тыс. 286 человек. Скончались 972.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире подтверждено более 3,1 млн случаев заражения. Больше всего заболевших в США, Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анализы на коронавирусную инфекцию в Петербурге проводят в 24 лабораториях.