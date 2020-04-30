Тест на коронавирус необходимо делать минимум два раза

Это нужно для точной установки диагноза.

В Петербурге анализы на коронавирусную инфекцию исследуют уже в 24 лабораториях. Специалисты обработали уже 200 тысяч проб. Об этом рассказал вице-губернатор города на Наве Олег Эргашев в эфире программы «Петербург против коронавируса».

Эргашев отметил, что необходимо делать минимум два анализа на выявления коронавирусной инфекции, которые оба раза должны демонстрировать отсутствие инфицирования.

На данный момент есть несколько вариантов исследования на COVID-10 — это экспресс-тест и обычный тест. Первый в основном задействован в отношении медицинского персонала в больницах или других заведениях здравоохранения. Анализ, который показывает результат за 10 минут, медики сдают перед входом в учреждение. Второй же способ более точный, но само исследование делается несколько суток. Его используют для пациентов с подтвержденным коронавирусом, чтобы фиксировать выздоровление или наоборот продолжение болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конец эпидемии коронавируса в России придется на август.