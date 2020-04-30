Глава Минздрава предупредил о коварном поведении коронавируса

По словам Мурашко, почти все препараты, которые ведомство рекомендовало для борьбы с заболеванием, доказали свою эффективность в ходе исследований. Фото: kremlin.ru

По словам Мурашко, почти все препараты, которые ведомство рекомендовало для борьбы с заболеванием, доказали свою эффективность в ходе исследований. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, в чем коварство коронавирусной инфекции. Оказалось, что опасная болезнь может быстро «менять курс».

В ситуации с коронавирусом никогда нельзя расслабляться: даже если у пациента отмечается улучшение, симптомы вновь могут проявиться и болезнь атакует организм с новой силой. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в ходе правительственного заседания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Главное, в этом случае, вовремя отследить изменения и скорректировать лечение, чтобы не запустить инфекцию до тяжелой формы. Мурашко также поделился планами по созданию тест-систем, которые будут проверять плазму переболевших коронавирусом граждан. Впоследствии её, вероятно, могут использовать в качестве лечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусом россиян превысило 100 тысяч человек.