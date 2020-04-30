Количество заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч

Эпидемиологическая ситуация в стране остается непростой.

Согласно последней обновленной информации о заболеваемости, за последние сутки в России было зафиксировано рекордных 7099 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. При чем, в 40% из них у больных не проявляется никаких симптомов заболевания. Также, за сутки удалось выписать из стационаров 1333 человека. От последствия тяжелого течения болезни скончался 101 пациент.

В целом, за все время эпидемии, в стране заразилось 106498 граждан. Смогли справиться с вирусом и выздороветь 11619 граждан. Скончались 1073 человек.

В Санкт-Петербурге за последние сутки COVID-19 диагностировали у 336 жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 12 тысяч человек за сутки сдали тесты на коронавирус в Петербурге. На карантине в Северной столице находятся 2804 человек.