Полиция Адмиралтейского района раскрыла мошенничество в банковской сфере

Полиция Адмиралтейского района раскрыла мошенничество в банковской сфере
Как именно потенциальной мошеннице удавалось похищать деньги с помощью конверсионных операций, не уточняется. Фото: pixabay.com

Жительница Приморского района Санкт-Петербурга осуществляла незаконные конверсионные операции, с помощью которых украла более миллиона рублей.

Полицейские Адмиралтейского района раскрыли уголовное дело, возбужденное в августе прошлого года по факту мошенничества в банковской сфере. Подозреваемой оказалась 30-летняя петербурженка. Используя специальное программное обеспечение, женщина проводила конвертацию валют.

Путем мошеннических действий ей удалось похитить с подконтрольных банковских карт и расчетных счетов свыше миллиона рублей. Сейчас подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники, представившись сотрудниками банка, выманили у пенсионерки 4,5 миллиона рублей.

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