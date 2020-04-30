Почти 7 млн выплачено безработным и самозанятым Петербурга

В Ленинградской области региональные выплаты получили 908 безработных и 314 самозанятых. Общая сумма выплат составила 6 млн 720 тыс. рублей.

На Бирже труда 14,8 тыс. человек зарегистрированы как ищущие работу, 9,5 тыс. из них официально получили статус безработного. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

С начала апреля центры занятости нашли работу для 280 человек, за последнюю неделю — 36. Самыми востребованными остаются сферы ЖКХ и медицины.

Пособие в размере от 1,5 тыс. до 12 тыс. 130 рублей назначено безработным гражданам. Также предусмотрена единовременная выплата в размере 7 тыс. рублей для тех, кто зарегистрирован как самозанятый до 30 марта и оплатил налоги в первом квартале 2020 года. Поддержка оказывается в связи с пандемией коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне могут встать на учет биржи труда и подать заявление на пособие по безработице через портал госуслуг.