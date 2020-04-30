Петербургский академик усомнился в эффективности лечения коронавируса плазмой

Петербургский академик усомнился в эффективности лечения коронавируса плазмой
Сейчас ученые начнут исследовать формирование антител к коронавирусу в организме выздоровевших людей. Фото: pixabay.com

Глава межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Петербурге, академик Евгений Шляхто считает, способ лечения коронавируса переливанием плазмы переболевших пациентов неоднозначен.

Он подчеркнул, что этот способ не во всех случаях является эффективным. Кроме того, лишь у 30-40% победивших болезнь формируются антитела, а механизмы воздействия плазмы остаются не до конца понятными. Сейчас академик планирует провести исследования, которые хотя бы частично прольют свет на формирование антител к корорнавирусу в плазме выздоровевших людей.

Приступить к реализации нового способа лечения можно будет примерно в середине мая, отметил Шляхто.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из федерального бюджета Петербургу выделили дополнительные 781 миллион рублей на оснащение больниц всем необходимым для борьбы с COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус лекарство от коронавируса плазма крови санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В магазинах Ленобласти с 1 мая вводят масочный режим
В 14 населенных пунктах Ленобласти выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России вновь зафиксирован рекордный рост зараженных коронавирусом
МКБ на два года отменяет комиссии за переводы по номеру телефона
Песков рассказал, когда примут решение о выходе из самоизоляции
ВОЗ допускает, что с 12 мая Россия может приступить к поэтапному снятию ...
В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков
В Петербурге проводят испытания дизель-генераторов на судне «Всеволод ...