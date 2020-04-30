Кремль выделил Петербургу дополнительных 781 млн рублей на борьбу с COVID-19

Кремль отреагировал на обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с просьбой о финансовой помощи и выделил почти 800 млн рублей дополнительно на борьбу с коронавирусной инфекцией.

О получении средств отчитались в пресс-службе городской администрации в четверг, 30 апреля. Отмечается, что деньги реализуют на оснащение кислородом койкомест перепрофилированных для приема коронавирусных пациентов больниц и поставку необходимого оборудования.

Кроме того, будут закуплены в массовом количестве средства индивидуальной защиты для врачей. Часть средств отправят на улучшение оснащения отделений «анестезиология и реаниматология» и «пульмонология» в государственных клиниках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медикам Северной столицы передадут 750 тысяч комплектов защитных средств.