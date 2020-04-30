Для медиков Петербурга купят 750 тысяч комплектов индивидуальной защиты

Для медиков Петербурга купят 750 тысяч комплектов индивидуальной защиты
Для медиков закупят средства индивидуальной защиты. Фото: unsplash.com

В Петербурге для медиков закупят 750 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты. Деньги на приобретения выделят из резервного фонда городского правительства.

Закупить также планируется 250 кислородных концентраторов, сообщает пресс-служба Администрации Петербурга. Они необходимы для оснащения медицинских учреждений по приказу Минздрава России.

На закупку средств индивидуальной защиты и увлажнителей кислорода (концентраторов) направят 1 млн 749 тыс. рублей. Постановление о выделении суммы подписал 29 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге подтверждено 4 тыс. 62 случая коронавируса. Выздоровели 779 человек. Умерли, по данным оперативного штаба, 29 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России от коронавируса погибли более 70 медицинских работников. Число зараженных среди медиков, по словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, постоянно растет.

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