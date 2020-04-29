В России от коронавируса погибли свыше 70 медиков

Нехватка защитных средств и оборудования приводит к многочисленным заражениям среди врачей, в том числе, из-за слабости иммунитета, вызванной нервным истощением. Фото: pixabay.com

Нехватка защитных средств и оборудования приводит к многочисленным заражениям среди врачей, в том числе, из-за слабости иммунитета, вызванной нервным истощением. Фото: pixabay.com

В период пандемии коронавирусной инфекции в группе наивысшего риска находятся те, кто спасает других людей — врачи и медперсонал. В России от COVID-19 погибли уже несколько десятков медиков.

О том, что среди врачей выше 70 жертв коронавируса, сообщил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. Он рассказал, что работники сферы здравоохранения сами поделились списком погибших на передовой коллег в сети, передает «РИА Новости».

Брико также подчеркнул, что число зараженных медиков постоянно увеличивается, во многих регионах страны именно медицинские организации становятся очагами распространения инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представители Мариинской больницы в Петербурге, где, по предположениям СМИ, заразились коронавирусом около 50 медиков, на самом деле инфицировано 17 сотрудников.