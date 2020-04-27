Названо число случаев заражения коронавирусом в Мариинской больнице

Там болеют 17 медицинских работников, а не 50, как писали некоторые издания.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Мариинской больницы. Там рассказали, что среди персонала заболели 17 человек. Некоторые из них лечатся в больнице, другие направлены домой. Отмечается, что теперь в учреждении принимают коронавирусных пациентов. В стационаре для таких больных есть 550 коек, многие из них оснащены кислородом. В Мариинской больнице есть 56 аппаратов ИВЛ, так что там готовы в тяжелым больным.

«Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день пациентов принимают два лечебных отделения и реанимация на 24 койки»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 пунктах Ленобласти. Количество заболевших выросло на 43.