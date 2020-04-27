Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 пунктах Ленобласти

Количество заболевших выросло на 43.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Новые случаи заражения коронавирусов выявили сразу в 29 населенных пунктах Ленинградской области. Речь идет о Волхове, Выборге, Перово, Гатчине, Тайцах, Кобралово, Высокоключевом, Войсковицах, Сиверском, Вырице, Пудтомягах, Коммунаре, Малых и Больших Колпанах, Жабино, Саванкюле, Лампово, Тихковицах, Новом Свете, Кингисеппе, Киришах, Русско-Высоцком, Петровском, Пятиречье, Мельниково, Замостье, Тосно, Никольском и Трубников. Таким образом, болезнь продолжает распространяться по всем уголкам региона.

Тем временем в Санкт-Петербурге за воскресенье было зарегистрировано 161 случай заражения. В России на данный момент инфицированных 87 147 человек, летальных исходов – 794.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Чеченская республика передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов. Поступившие наборы уже передали в социальные службы разных районов Петербурга, где их распределят среди жителей города.