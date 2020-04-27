Чеченская республика передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов

Чечня передала гуманитарную помощь не только взрослой части населения, но и детям. Фото: pixabay.com

Чечня передала гуманитарную помощь не только взрослой части населения, но и детям. Фото: pixabay.com

Представительство Чеченской республики по Северо-Западному федеральному округу передало Санкт-Петербургу 14 тысяч наборов с продуктами.

Продуктовыми наборами, полученными от Чеченской республики, обеспечат нуждающихся жителей Северной столицы. В 14 тысяч единиц гуманитарной помощи также входит 4 тысячи наборов детского питания. Поступившие наборы уже передали в социальные службы разных районов Петербурга, где их распределят среди жителей города.

Отметим, что в Чечне зарегистрировано 429 случаев заражения коронавирусом и 5 летальных исходов, в то время как среди жителей города на Неве с начала эпидемии выявлено 3238 случаев инфицирования COVID-19, умерло 27 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы МИД Сергея Лаврова, странам Евросоюза запрещают принимать гуманитарную помощь от России.