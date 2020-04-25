Лавров заявил, что странам ЕС запрещают принимать помощь от России

Лавров заявил, что странам ЕС запрещают принимать помощь от России
Сергей Лавров. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Он убежден, что многие хотели бы обратиться за помощью, но им нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, пишут РИА Новости. Он заявил, что ряд европейских стран, входящих в НАТО, хотели бы обратиться за помощью к России, но не могут из-за запрета «старших товарищей». Лавров удивлен из-за того, что даже во время распространения коронавируса некоторые пытаются «внедрять геополитику». Он отметил, что Россия сейчас оказывает поддержку Италии, но это оцениваю чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза.

Напоминаем, что в Италию направили врачей и оборудование, чтобы лечить зараженных людей. Они также участвовали в дезинфекции зданий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи опубликовали «Список памяти» с именами коллег, умерших от коронавируса. Авторы проекта написали, что целью такого списка является сохранение памяти о погибших медиках, а не ведение официальной статистики.

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