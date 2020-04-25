Врачи опубликовали «Список памяти» с именами коллег, умерших от коронавируса

Врачи опубликовали &#171;Список памяти&#187; с именами коллег, умерших от коронавируса
Список находится в открытом доступе. Фото: pixabay

Российские врачи обнародовали «Список памяти» с именами своих коллег, которые стали жертвами пандемии коронавируса.

Авторы проекта написали, что целью такого списка является сохранение памяти о погибших медиках, а не ведение официальной статистики.

«Правильную статистику ведет начальство, они делят умерших на правильных и неправильных, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома», — заявили они.

В списке уже больше 30 имен, среди которых медсестры, врачи, фельдшеры, лаборантки и другие медицинские работники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице Петербурга скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. В Елизаветинской больнице специалист проработал более 20 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врачи коронавирус смерть список памяти
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат Госдумы заболел коронавирусом
Врачи опубликовали «Список памяти» с именами коллег, умерших от ...
Умерла директор первой в Петербурге школы «Петришуле» Анна Полякова
Как в США сфабриковали заговор о происхождении COVID-19 в китайской лаборатории
Беглов поздравил Русский музей со 125-летием
Депутат Госдумы Новиков попал в больницу с подозрением на COVID-19
На Ладожском озере нашли тела рыбаков, пропавших в марте
Стало известно, когда госпиталь «Ленэкспо» начнет принимать пациентов