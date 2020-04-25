В Боткинской больнице скончался врач с коронавирусом

В Елизаветинской больнице специалист проработал более 20 лет. Фото: Pixabay

В Елизаветинской больнице специалист проработал более 20 лет. Фото: Pixabay

В Боткинской больнице Петербурга скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. Об этом сообщает СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«У Сергея Леонидовича – подтвержденный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — говорится в сообщении.

Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация) несколько последних дней своей жизни.

В Елизаветинской больнице специалист проработал более 20 лет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 830 051 человек. Скончались 197 245, при этом 798 772 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

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