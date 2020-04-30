Петербуржцы устали от самоизоляции и поехали на дачи на майские праздники

Петербуржцы устали от самоизоляции и поехали на дачи на майские праздники
На дорогах Петербурга наблюдаются пробки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жители Петербурга, похоже, решили провести майские праздники на дачах. Вечером перед выходными на дорогах скопились машины, а людей на улицах стало больше.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» загруженность дорог вечером 30 апреля составила пять баллов. Заторы, в частности, наблюдаются на КАД, в районе Янино-1, в Мурино, Сертолово, на Выборгском и Московском шоссе, в Колпино, на Софийской и на окраинах города.

Индекс самоизоляции к 17:20 опустился до 2,3 балла. Это означает, что на улице очень много людей. Накануне примерно в это же время людей и машин на улицах было меньше, индекс составлял 2,9 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга, которые едут на дачу в Ленобласть, должны соблюдать рекомендации региона. С собой им необходимо иметь паспорт и документ, который подтверждает право собственности на дачу, либо договор аренды.

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