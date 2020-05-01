Полиция будет ловить петербуржцев в местах массового скопления людей на майских праздниках

Полиция будет ловить петербуржцев в местах массового скопления людей на майских праздниках
Патрули в Кудрово. Фото: страница Заневского городского поселения в соцсети "ВКонтакте"

В Петербурге в период майских праздников с 1 по 11 мая полицейские патрули и росгвардейцы будут проводить рейды по места потенциального массового пребывания людей.

Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе заседания координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Смольного, пожилым людям разрешили уехать за город на дачи. Для этого власти восстановили льготный проезд в пригородных электричках и автобусах.

Градоначальник посоветовал петербуржцам, которые останутся в городе, не забывать про использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В садоводствах Петербурга и области летом проживают около двух с половиной миллионов человек. В связи с этим было принято решение о досрочном открытии врачебных амбулаторий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам напомнили о правилах поездок в Ленобласть и другие регионы на майские праздники.

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