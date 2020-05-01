Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Первомаем

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил местных жителей с Праздником Весны и Труда.

В частности, он поблагодарил всех трудящихся за добросовестную работу и искреннюю любовь к области.

«Первомай объединяет всех трудящихся ленинградцев: опытных, уважаемых ветеранов и тех, кто только еще начинает свой профессиональный путь», — говорится в обращении губернатора, опубликованном на сайте администрации Ленобласти.

Напомним, на майские праздники петербуржцы смогут свободно отправиться в Ленобласть, правда, не останавливаясь по дороге. Отправляясь в 47 регион нужно обязательно взять документы, подтверждающие наличие участка, а также бумаги, доказывающие родство с вашими компаньонами. Отправиться на отдых с друзьями не получится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Дрозденко заявил, что необходимо ужесточить меры самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов, заявил глава региона, в ближайшее время разъяснят гражданам, как себя вести в сложившейся ситуации.