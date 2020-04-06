Дрозденко заявил о необходимости ужесточения мер самоизоляции

Губернатор рассказал, что в ближайшее время ожидает жителей Ленобласти.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что необходимо ужесточить меры самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов, заявил глава региона, в ближайшее время разъяснят гражданам, как себя вести в сложившейся ситуации.

Дрозденко заявил, что людям нельзя будет покидать место жительства без острой необходимости. При первом нарушении будут предупреждать, при повторном – наказывать рублем. Он убежден, что иначе никак нельзя.

Напоминаем, что сейчас в Ленобласти болеют 74 человека, из них 62 с подтвержденным диагнозом. Три пациента уже выписаны – они здоровы.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко рассказал, сколько заболевших коронавирусом в Леноблсти.