Дрозденко рассказал, сколько заболевших коронавирусом в Леноблсти

На данный момент случае зарегистрированы в 21 населенном пункте.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В регионе коронавирусом заболели 41 человек, проживающих в 21 населенном пункте. Больше всего пациентов в Мурино – там заболели шест человек, в результате город закрыли на въезд и выезд. На втором месте оказалась Гатчина, где лечатся пять местных жителей. Тройке лидеров антирейтинга занимает Выборг – там больных четверо Также инфекцией заразились в Энклово, Кингисеппе, Кудрово, Сосново, Тихвине, Новом Девяткино, Пикалево, Янино, Всеволожске, Новой Пробе, Янино, Перово, Гармонии и других, пишет 47news.

Напоминаем, что десять случаев заболевания выявили за последние сутки. 19 населенных пунктов решили закрыть на карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подготовят более 6 тысяч специализированных коек из-за коронавируса.