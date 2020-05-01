Праздничным утром петербуржцы остаются дома: пробки составляют 1 балл

Утром в первый день майских праздников, 1 числа, коронавирус отложил традиционные пробки на выездах из Петербурга: уровень заторов на городских улицах сейчас составляет 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», несмотря на пустые дороги в городе, некоторые места выделены «красным» — петербуржцы стоят на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы, на проспекте Косыгина и на Приозерском шоссе, рядом с «МЕГА Парнас», где, судя по карте, произошло ДТП.

Обычно в начале майских праздников многие жители Петербурга закупались в магазинах и уезжали из города на дачи или просто на природу, чтобы встретить первомай на свежем воздухе.

Отсутствие пробок утром 1 мая можно объяснить тем, что большинство горожан уже уехали на дачи вчера вечером, 30 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне вечером петербуржцы устали от самоизоляции и поехали на дачи на майские праздники.