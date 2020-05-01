Федеральный стационар для больных коронавирусом открыли в Петербурге

В Петербурге раньше срока открылся временный стационар для пациентов с коронавирусом в ПСПбГ медицинском университете им. И. П. Павлова. Изначально планировалось, что его откроют в середине мая.

Обо всем сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. На данный момент вуз готов принять 100 пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени число коек увеличат до 150, а при необходимости — до 250.

Ректор университета, академик РАН Сергей Багненко заявил, что в стационаре есть все необходимое для лечения коронавируса. Его обеспечили согласно требованиям Минздрава.

Несколько дней назад сообщалось, что в Петербурге подготовлено почти 5,5 тысяч коек для больных с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 7362 человека.