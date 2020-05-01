В Петербурге на карантине остаются 2684 человека

В Петербурге на карантине остаются 2684 человека
Пустой Петербург. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За прошедшие сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 7362 человека.

На карантине находится 2684 человека. Из них 53 — в обсерваторе, 482 — на самоизоляции, 2149 – контактные, сообщили gazeta.spb.ru в администрации Петербурга.

О прибытии из другой страны сообщили 87 петербуржцев.

В Петербурге выявлено 198 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 72 смертельных случая. Всего в стране сейчас 93 558 зараженных, 867 погибших, выздоровели 8456 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Украине за сутки зафиксировали 455 новых случаев заражения коронавирусом
В администрации Ленобласти собрали более 1,1 млн рублей для медиков
Алсу и Винокур поздравили Надежду Бабкину с выздоровлением
Подросток отравился препаратами в квартире на Авиаконструкторов
В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу
Петербуржца избили и пырнули ножом на проспекте Науки
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 160 тысяч человек
Петербуржец попался полиции со 100 гр кокаина на Таврической