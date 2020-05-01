В Сингапуре за сутки зафиксировано 932 случая заражения коронавирусом

В Сингапуре за сутки зафиксировано 932 случая заражения коронавирусом
Сингапур. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Сингапуре выявлено 932 случая заражения коронавирусом.

Таким образом в стране более 17 тысяч заболевших, сообщает министерство здравоохранения Сингапура.

Отмечается, что большинство заразившихся являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях, лишь пятеро заболевших — сингапурцы или иностранцы, постоянно проживающие на территории этой страны.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 318 850 человек. Скончались 234 269, при этом 1 048 724 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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