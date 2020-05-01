Пенсионерка выкинула в окно 100 тысяч рублей для мошенника

Пенсионерка выкинула в окно 100 тысяч рублей для мошенника
Пенсионерку развели на деньги. Фото: pixabay.com

Пожилая петербурженка скинула из окна 100 тысяч рублей мошеннику, который якобы должен был передать их ее сыну, попавшему в беду.

После обеда в четверг, на домашний телефон 84-летней женщины позвонил неизвестный мужчина. Голос на другом конце провода сообщил, что сын пенсионерки якобы попал в ДТП и ему нужны деньги, которые необходимо передать курьеру.

Через полчаса под окна дома №18 на улице Бутлерова, где живет пенсионерка, подошел незнакомец, которому доверчивая женщина скинула из окна 100 тысяч рублей, сообщает 78.ru.

Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ликвидировали масштабную сеть мошенников с БАДами. Полиция установила причастность фигурантов как минимум к 18 преступным эпизодам, общий ущерб от которого оценивается в десятки миллионов рублей.

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