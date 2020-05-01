В Испании пойман экс-депутат Госдумы России

Мургу задержали в одной из провинций. Фото: Pixabay

Мургу задержали в одной из провинций. Фото: Pixabay

Андрей Мурга находился в международном розыске, наконец его удалось задержать.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщает газета Mundo. Согласно опубликованным данным, в Испании гражданская гвардия задержала экс-депутата Госдумы Андрея Мургу. Он перед этим запрашивал политическое убежище в стране, но этот вопрос пока решен. По предварительным данным, ему собираются отказать.

Напоминаем, что Мургу объявили в розыск через Интерпол из-за подозрений в хищениях государственных средств. Их выделяли на реализацию проекта, который так и не был осуществлен. Пока что российская сторона никак не комментировала информацию.

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