В Москве со стрельбой задерживали таксиста, не желающего показывать документы

Мужчина заставил полицейских погоняться за собой.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщат РИА Новости. В Москве сотрудники ДПС хотели остановить таксиста, чтобы проверить у него документы. Мужчина не захотел общаться с полицейским, поэтому попытался скрыться. Инспекторам пришлось устроить погоню и даже стрелять – только после этого автомобиль остановился. В салоне находились два человека – оба выходцы из ближнего зарубежья. Судя по тому, как выглядела машина, полицейские решили, что перед ними водитель «Яндекс.Такси», но в сервисе заверили, что этот человек никогда не работал на компанию. Также отмечается, что автомобиль был отключен от обслуживания заказов еще неделю назад.

Нарушитель находится на административном аресте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину, накричавшего на полицейского, оштрафовали за нарушение самоизоляции. Россиян устроил скандал после того, как его остановил сотрудник правоохранительных органов.