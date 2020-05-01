Мужчину, накричавшего на полицейского, оштрафовали за нарушение самоизоляции

Россиян устроил скандал после того, как его остановил сотрудник правоохранительных органов.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Недавно в сети опубликовали видео, на которой полицейский останавливает прохожего, его жену и детей. На просьбы показать документы россиянин отвечал отказом. Он начал кричать на патруль, говоря о том, что он просто вышел погулять с семьей. Полицейские задержали гражданина и привлекли его к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Сочинец должен выплатить одну тысячу рублей. Также его хотят привлечь к ответственности за оскорбления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге оштрафовали уроженку Киргизии, которая продала алкоголь подростку. Приставы также предупредили иностранку, что наказание могут заменить на более суровое.