В Петербурге оштрафовали уроженку Киргизии, которая продала алкоголь подростку

В Северной столице суд приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей уроженку Киргизии, которая продала несовершеннолетнему бутылку спиртного.

Нарушительница ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, поэтому суд ужесточил наказание, увеличив размер штрафа. Однако женщина решила проигнорировать необходимость уплаты 50 тысяч. Тогда приставам пришлось наложить ограничения на передвижения обвиняемой, запретив ей вылеты за пределы РФ.

Приставы также предупредили иностранку, что наказание могут заменить на более суровое. После этого злоумышленница явилась в суд и попросила о рассрочке, но ей не пошли навстречу. На следующий день женщина в полном размере оплатила штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге злостный неплательщик алиментов, оставшись без права управления автомобилем, приехал к приставам на самокате.